استمرار أعمال مبادرة بيع الأرز المعبأ بسعر 12 جنيهًا للكيلو بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

ففي مركز ومدينة السنبلاوين، قال أحمد عبدالعظيم، رئيس المركز والمدينة، إنه تنفيذًا لأعمال مبادرة توفير الأرز للمواطنين، تم التنسيق مع السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، حيث تم توفير 6 أطنان أرز أبيض معبأ لبيعها بسعر 12 جنيهًا للكيلو للمواطنين أمام رئاسة مجلس المدينة.

وقال العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إنه تم توفير كميات من الأرز الأبيض المعبأ لبيعها للمواطنين بسعر 12 جنيهًا للكيلو بمدينة ميت غمر تخفيفًا للعبء عن المواطنين وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن جهود أجهزة المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق.