الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق شقتين بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية
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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقتين اشتعل بهما حريق في منطقة إمبابة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بهما.

وكشفت التحريات الأولية، أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق دون إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة إمبابة، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتبين من خلال المعاينة نشوب حريق بشقتين في العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة الخسائر التحريات الأولية غرفة النجدة حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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