فى قمة G20 بإندونيسيا.. روسيا ستؤكد استعدادها لتوفير الغذاء والطاقة لدول العالم

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن القضايا التي سيتطرق لها الوفد الروسي خلال مشاركته في قمة العشرين بإندونيسيا الأسبوع المقبل.

وأفادت زاخاروفا بأن روسيا في القمة ستؤكد استعدادها لأن تظل موردا للغذاء وموارد الطاقة للدول الأخرى، مشددة على أن بلادها سترفض أية محاولات لوضع سقف لأسعار الطاقة.

وقالت المسؤولة الروسية في هذا الصدد: "ستؤكد روسيا استعدادها للبقاء موردا موثوقا به للمنتجات الغذائية وموارد الطاقة على أساس تجاري وإنساني، مع رفض أي محاولات لتحديد الأسعار وغيرها من الضغوط الخارجية".

وأضافت: "من المقرر الإعلان عن عدد من المبادرات المحددة في هذا الصدد، بما في ذلك بناء تعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة".

وأكدت زاخاروفا على أهمية إزالة الاحتكار من الاقتصاد العالمي وبناء طرق لوجيستية ومجموعات تكنولوجية وأنظمة دفع مستقلة عن الاضطرابات السياسية.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء العالمية في 2022، وكانت الأسعار قد بدأت في النمو منذ مطلع 2021 نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ أموال غير مدعومة في الاقتصادات، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

وستنعقد قمة مجموعة العشرين G20 في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري، وسيترأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوفد الروسي في القمة.