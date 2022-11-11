الجمعة 11 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فى قمة G20 بإندونيسيا.. روسيا ستؤكد استعدادها لتوفير الغذاء والطاقة لدول العالم

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
ads

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن القضايا التي سيتطرق لها الوفد الروسي خلال مشاركته في قمة العشرين بإندونيسيا الأسبوع المقبل.

 

وأفادت زاخاروفا بأن روسيا في القمة ستؤكد استعدادها لأن تظل موردا للغذاء وموارد الطاقة للدول الأخرى، مشددة على أن بلادها سترفض أية محاولات لوضع سقف لأسعار الطاقة.

 

وقالت المسؤولة الروسية في هذا الصدد: "ستؤكد روسيا استعدادها للبقاء موردا موثوقا به للمنتجات الغذائية وموارد الطاقة على أساس تجاري وإنساني، مع رفض أي محاولات لتحديد الأسعار وغيرها من الضغوط الخارجية".

 

وأضافت: "من المقرر الإعلان عن عدد من المبادرات المحددة في هذا الصدد، بما في ذلك بناء تعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة".

 

وأكدت زاخاروفا على أهمية إزالة الاحتكار من الاقتصاد العالمي وبناء طرق لوجيستية ومجموعات تكنولوجية وأنظمة دفع مستقلة عن الاضطرابات السياسية.

 

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء العالمية في 2022، وكانت الأسعار قد بدأت في النمو منذ مطلع 2021 نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ أموال غير مدعومة في الاقتصادات، الأمر الذي أجج التضخم.

 

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

 

وستنعقد قمة مجموعة العشرين G20 في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري، وسيترأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوفد الروسي في القمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-11-2022

إطلاق سراح الغنوشى بعد التحقيق معه بقضية غسيل أموال

فى قمة G20 بإندونيسيا.. روسيا ستؤكد استعدادها لتوفير الغذاء والطاقة لدول العالم

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 11-11-2022

إضراب عام يشل باريس.. وعودة الجدل بشأن قانون الأجور والتقاعد

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها بالكوليرا إلى 3160 حالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

فهمي عبدالسلام

إحسان عبدالقدوس وعباس صالح.. مرة أخرى

ماجد حبته

دليل التمويل المناخى العادل

د. محمد عفيفي

تاريخ العائلات المصرية

د هند جاد

السادات فى تل أبيب من 45 عامًا

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة