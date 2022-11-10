الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الدستور» تهنئ الزميل على عواد بمناسبة زفافه

الزميل علي عواد
الزميل علي عواد
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في حفل جمع الأهل والأحباب والأصدقاء، احتفل الزميل علي عواد، مدير مكتب الدستور بالبحر الأحمر،
بحفل زفافه، بمسقط رأسه بمحافظة قنا، بحضور محمد عوض رئيس قسم المحافظات بجريدة الدستور، وعدد من الزملاء بالجريدة، والصحفيين والإعلاميين، وقيادات المحافظة، وسادت أجواء من الفرحة والسعادة.

وتتقدم أسرة «الدستور» بقيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بأرق التهنئة للزميل، متمنية له حياة زوجية سعيدة هانئة، داعيين المولى عزّ وجلّ أن يرزقهما الذرية الصالحة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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