الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مظاهرات مفبركة في السويس.. تداول فيديوهات من فلسطين

جريدة الدستور
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زعمت حسابات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصريها، وجود مظاهرات في محافظة السويس مساء اليوم الخميس، بنشر فيديوهات عمرها أكثر من 5 سنوات من فلسطين.

وعادت جماعة الإخوان لممارساتها القديمة ذاتها المتعلقة بفبركة الأخبار ونشر صور وفيديوهات قديمة، محاولة زعزعة الأمن الداخلي في مصر، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

قام أعضاء الجماعة من خلال اللجان الإلكترونية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات مفبركة وتركيب أصوات على فيديوهات سابقة وكتابة عناوين حديثة لا تمت للواقع بصلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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