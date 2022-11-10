الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مظاهرات كاذبة فى الإسكندرية.. فضح تزييف الإخوان لتجمعات قديمة

جريدة الدستور
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افتراءات وأكاذيب مستمرة تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، للتحريض ضد الدولة أثناء استضافتها قمة المناخ COP27.

 آخر تلك الأكاذيب كان تظاهر عدد من المواطنين في الإسكندرية، مساء الخميس.

«مظاهرة في الإسكندرية الآن»، تحت هذا العنوان أعادت حسابات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية نشر مقاطع فيديو لمظاهرات قديمة قالوا إنها ضمن الدعوات التحريضية 11 نوفمبر 2022.

أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت كان مقطعا على فيسبوك، شاهده أكثر من 10 آلاف على أنها مظاهرة في الإسكندرية، إلا أنه تبين أنها فيديو لمظاهرات قديمة منذ 3 سنوات.

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وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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