مظاهرات كاذبة فى الإسكندرية.. فضح تزييف الإخوان لتجمعات قديمة

افتراءات وأكاذيب مستمرة تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، للتحريض ضد الدولة أثناء استضافتها قمة المناخ COP27.

آخر تلك الأكاذيب كان تظاهر عدد من المواطنين في الإسكندرية، مساء الخميس.

«مظاهرة في الإسكندرية الآن»، تحت هذا العنوان أعادت حسابات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية نشر مقاطع فيديو لمظاهرات قديمة قالوا إنها ضمن الدعوات التحريضية 11 نوفمبر 2022.

أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت كان مقطعا على فيسبوك، شاهده أكثر من 10 آلاف على أنها مظاهرة في الإسكندرية، إلا أنه تبين أنها فيديو لمظاهرات قديمة منذ 3 سنوات.