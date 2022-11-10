الإخوان تفبرك لقطات من فيديو قديم وتدعى وجود مظاهرات في شبرا (صور)

لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن كذبها وخداعها للشعب المصري، واستغلت الدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022، لأداء مهمتها المعروفة.

وبدأت الجماعة الإرهابية بث فيديوهات قديمة وأخرى مفبركة ومزيفة لمظاهرات مزعومة قالوا إنها حديثة لاحتجاجات تأتي في إطار الاستجابة لأجندتهم التخريبية للتحريض ضد الدولة المصرية في منطقة شبرا.

وتداولت حسابات تابعة للجماعة الإرهابية ومناصريها فيديوهات منذ 3 سنوات، قالوا إنها استجابة للدعوات التحريضية في 11 نوفمبر.

الفيديو للمظاهرات المزعومة

لقطات للفيديو المزعوم منذ 3 سنوات