الخميس 10 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الإخوان تفبرك لقطات من فيديو قديم وتدعى وجود مظاهرات في شبرا (صور)

جريدة الدستور
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لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن كذبها وخداعها للشعب المصري، واستغلت الدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022، لأداء مهمتها المعروفة.

وبدأت الجماعة الإرهابية بث فيديوهات قديمة وأخرى مفبركة ومزيفة لمظاهرات مزعومة قالوا إنها حديثة لاحتجاجات تأتي في إطار الاستجابة لأجندتهم التخريبية للتحريض ضد الدولة المصرية في منطقة شبرا.

وتداولت حسابات تابعة للجماعة الإرهابية ومناصريها فيديوهات منذ 3 سنوات، قالوا إنها استجابة للدعوات التحريضية في 11 نوفمبر.

الفيديو للمظاهرات المزعومة

 

لقطات للفيديو المزعوم منذ 3 سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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