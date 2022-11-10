حوار جانبى بين الرئيس السيسى ونانسى بيلوسى.. صور تعكس عمق العلاقات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، فى شرم الشيخ نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

والتقطت عدسات المصورين صورة لحوار جانبي بين الرئيس السيسي ونانسي بيلوسى، تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، تقديرها لجهود مصر ودورها المحورى كركيزة للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.

في السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها فى كافة المجالات.

وهنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكى الرئيس السيسي، على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدةً الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.

