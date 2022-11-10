وزير الخارجية الأمريكى يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة فى COP27

توجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، اليوم الخميس، إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة فى أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

أفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، بأن بلينكين سيدعم رؤية الرئيس جو بادين، الذى سيحضر أعمال المؤتمر غدًا، فيما يخص حث البلدان على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ، وتشجيع جميع المساهمات المحددة وطنيًا، والتى تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس، وضمان استجابة COP27 لأولويات واحتياجات القارة الإفريقية والبلدان والمجتمعات النامية الضعيفة فى كل مكان.