الخميس 10 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

COP27.. السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ وتشيد بالتنظيم (صور)

جريدة الدستور
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عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن تشرفها بحضور عدد من العروض خلال تفقدها المنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. 

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "لقد شعرت بسعادة بالغة، خاصة أن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي، الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر، وحتى تخرج كل الفعاليات في أفضل مستوى.. وقد رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف، بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية".

ووجهت قرينة رئيس الجمهورية التحية لكل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف.

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