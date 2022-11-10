الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نورلاند: واشنطن ستعيد تقييم علاقاتها مع معرقلى الحل السياسى بليبيا

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
ads

زار المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند العاصمة الليبية طرابلس في الفترة من 8-10 نوفمبر الجاري لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين بما في ذلك ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية القومية للانتخابات.

أشارت السفارة الامريكية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أن المبعوث الخاص نورلاند أكد خلال زيارته على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي"، وناشد جميع القادة والمؤسسات الليبية بـ"استخدام نفوذهم للدفع نحو هذا الهدف".

وحذر نورلاند، من أن الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر ومن أنّ الولايات المتحدة قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية.

وأشاد المبعوث الخاص بـ"التمديد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتباره فرصة لإعادة تحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، ووضع رزنامة معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي".

وكرّر دعم الولايات المتحدة للممثل الخاص للأمين العام باتيلي في مهمته، ولحق الشعب الليبي في العيش في ليبيا ديمقراطية وذات سيادة يدافع عنها جيش ليبي موحد لا يعتمد على قوى أجنبية.

ورأى الدبلوماسي الأمريكي إنّ التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم. 

قال: "اختارت الولايات المتحدة ليبيا كدولة رئيسية في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار وهي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بقيادة حكومة منتخبة وموحدة توفر الخدمات اللازمة وتبني على الموارد الطبيعية للبلاد".

Capture
Capture
السفير ريتشارد نورلاند ليبيا معرقلي الحل السياسي تقييم العلاقات طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

«أم الشهيد» عمرو صلاح للرئيس السيسى: «إنت بتعمل الخير للبلد»

علاء عبد الفتاح لوكيل النائب العام: أشعر براحة نفسية داخل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

ارتداء ساعة يد والاستماع للموسيقى.. ننشر طلبات النزيل علاء عبد الفتاح من النيابة العامة

النقل العام بالقاهرة تنفى توقف حركة المواصلات غدًا

النيابة العامة تعثر على فيتامينات ومكملات خلال معاينة محبس النزيل علاء عبد الفتاح

النيابة العامة: الحالة الصحية لعلاء عبدالفتاح جيدة ولا تستدعى نقله إلى مركز طبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

فهمي عبدالسلام

إحسان عبدالقدوس وعباس صالح.. مرة أخرى

ماجد حبته

دليل التمويل المناخى العادل

د. محمد عفيفي

تاريخ العائلات المصرية

د هند جاد

السادات فى تل أبيب من 45 عامًا

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

محمد عبدالعزيز

وحين يأتى اليوم

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة