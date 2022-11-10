الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برقية تأييد من أساتذة وخريجي كلية الإعلام للرئيس السيسى (صور)

جريدة الدستور
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استضافت كلية الإعلام وفدا من جمعية خريجي الإعلام برئاسة  الدكتورة ماجي الحلواني، الرئيس الشرفي للجمعية والدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس مجلس الإدارة في حوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من خريجي كلية الإعلام.

 وقام الدكتور سامي الشريف، عميد الكلية بتكريم الوفد وخريجي الكلية، كما قام الضيوف بزيارة لمدينة الإنتاج الاعلامي بالجامعة وحضروا جانبا من التدريب العملي للطلاب.

وفي نهاية اللقاء رفع المجتمعون برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده الحديثة لبناء مصر الجديدة ومكافحة قوى الشر والإرهاب وتهنئة سيادته على نجاح مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، والذي يعكس صورة مصر وتأثيرها الإقليمي والدولي.

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يحدث فى شرم الشيخ

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