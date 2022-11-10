العثور على جثة شخص فى حالة تعفن داخل شقته بالخليفة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الخليفة تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة في شقة بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه وأن الجثة فى حالة تعفن لمرور عدة أيام على وفاته.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.