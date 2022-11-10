الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شخص فى حالة تعفن داخل شقته بالخليفة

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الخليفة تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة في شقة بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه وأن الجثة فى حالة تعفن لمرور عدة أيام على وفاته.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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