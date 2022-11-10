الخميس 10 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

وزير خارجية باكستان: «COP 27» فرصة للتعافى من خسائر أزمات المناخ

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني «بيلاوال بوتو زرداري
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قال وزير الخارجية الباكستاني «بيلاوال بوتو زرداري»، إن ما تم إنجازه وتحقيقه خلال فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) كبير ومهم جدًا، "لأننا تمكنا أخيرا من وضع بند جديد وهو الخسائر في جدول أعمال المؤتمر، وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة للدول كثيرة ومنها باكستان"، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للتعافي من تلك الخسائر.

وأضاف الوزير - في لقاء أوردته القناة الأولى المصرية على هامش فاعليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ - أن أزمة التغير المناخي في باكستان ليست قضية الغد لكنها قضية اليوم، لافتا إلى أن كارثة الفيضانات التي تعرضت لها باكستان كنت بمثابة تحذير للدول الأخرى من أن تغير المناخ الذي يمكن أن يتسبب في دمار إذا لم يتم اتخاذ خطوات لتصحيحه على الفور، مؤكدًا ضرورة العمل الآن مع الدول النامية والدول المتطورة والمتقدمة لإيجاد حلول وإلا لن يكون هناك عالم ولا كوكبا لنعيش فيه.

وأشار إلى أن «قضية التحول للأخضر هي من القضايا المهمة ليس فقط لباكستان، ولكن للكثير من الدول وخاصة وأن باكستان تستورد الكثير من طاقة الهيدروجين، ولذلك لا بد أن نستثمر أيضًا في الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية في بلادنا»، موضحًا أن «تلك الأزمة التي تعرضنا لها كانت فرصة لنركز على أنواع الطاقة المتجددة».

ولفت الوزير إلى أن الموقف الاقتصادي في العالم بأكمله قد تأثر أولا بجائحة كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية؛ لذلك لابد من التوحد ومجابة هذا التهديد البيئي والمناخي والتركيز على الحلول، داعيا جميع الدول إلى السعي لإيجاد حل دبلوماسي وإحلال السلام بالمنطقة.

الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 COP 27 الدول النامية الخارجية الباكستاني الحرب الروسية الطاقة الشمسية الطاقات المتجددة القضايا المهمة القناة الأولى المصرية

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