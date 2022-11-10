الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب التجمع: التطور الديمقراطى فى مصر لن يتم عبر الاستقواء بالخارج

حزب التجمع
حزب التجمع
ads

أعلن حزب التجمع رفضه التام تدخلات بعض القوى الدولية، وبعض المنظمات الأممية في الشأن المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبادئ الحزب الراسخة لحزب التجمع منذ تأسيسه، التي أكدها في العديد من المواقف مؤسسه وزعيمه الراحل خالد محيي الدين.

وأكد حزب التجمع، أن اتجاه بعض الأفراد والمنظمات الحقوقية داخل مصر للاستقواء بالخارج يضعف-  بما لا يدع مجالاً للشك - موقف من يدافعون عنه أيا ما كان موقفه القانوني، فضلاً عن تأليب الرأي العام المصري في الاتجاه المعاكس. 

وأوضح أن حزب التجمع وهو يعي تماماً طبيعة المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد الآن، يؤكد حرصه على دعم ومساندة مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، ويرى أن التطور الديمقراطي في مصر لا يمكن أن يأخذ مساره الطبيعي عبر قوى خارجية موصومة بازدواجية المعايير خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما لا يأتي باستغلال حدث عالمي على أرض مصر مثل مؤتمر المناخ، للانحراف به عن سياقه للضغط على الدولة لحساب قضايا أخرى.

وناشد "التجمع" كل القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية بتعظيم فرص الحصول على المكتسبات الديمقراطية المأمولة، واعتبار الحوار الوطني المرتقب الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قوة الدفع المطلوبة في هذا الاتجاه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

حياة مرهونة.. أصحاب الأمراض المزمنة يكافحون قسوة التغيرات المناخية

والدة الشهيد هشام شتا: الرئيس السيسى أشعرنا بالأمان بعد فقدان أبنائنا

«فارس» أول «قرية خضراء» فى مصر.. والفضل لـ«حياة كريمة»

«الدستور» تكشف.. فتوح يطلب تعديل عقده مع الزمالك بمبلغ خرافى

الطرق الصوفية: نرفض أى تظاهرات من شأنها هدم الدولة المصرية

16 من خيرة الضباط بذلوا روحهم فداء للوطن.. معركة الواحات من «خسة عشماوى» حتى الانتقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

محمد عبدالعزيز

وحين يأتى اليوم

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة