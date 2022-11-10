حزب التجمع: التطور الديمقراطى فى مصر لن يتم عبر الاستقواء بالخارج

أعلن حزب التجمع رفضه التام تدخلات بعض القوى الدولية، وبعض المنظمات الأممية في الشأن المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبادئ الحزب الراسخة لحزب التجمع منذ تأسيسه، التي أكدها في العديد من المواقف مؤسسه وزعيمه الراحل خالد محيي الدين.

وأكد حزب التجمع، أن اتجاه بعض الأفراد والمنظمات الحقوقية داخل مصر للاستقواء بالخارج يضعف- بما لا يدع مجالاً للشك - موقف من يدافعون عنه أيا ما كان موقفه القانوني، فضلاً عن تأليب الرأي العام المصري في الاتجاه المعاكس.

وأوضح أن حزب التجمع وهو يعي تماماً طبيعة المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد الآن، يؤكد حرصه على دعم ومساندة مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، ويرى أن التطور الديمقراطي في مصر لا يمكن أن يأخذ مساره الطبيعي عبر قوى خارجية موصومة بازدواجية المعايير خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما لا يأتي باستغلال حدث عالمي على أرض مصر مثل مؤتمر المناخ، للانحراف به عن سياقه للضغط على الدولة لحساب قضايا أخرى.

وناشد "التجمع" كل القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية بتعظيم فرص الحصول على المكتسبات الديمقراطية المأمولة، واعتبار الحوار الوطني المرتقب الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قوة الدفع المطلوبة في هذا الاتجاه.