الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: الجيش الروسى يريد تحويل خيرسون إلى مدينة الموت

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
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قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت" بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

واتهم ميخائيلو بودولياك، المستشار السياسي لرئيس أوكرانيا، روسيا، بزرع الألغام في كل مكان بدءًا من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دينبرو.

وكتب بودولياك على تويتر: "تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى مدينة للموت.. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه: الشقق السكنية والصرف الصحي. وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين".

وأضاف: "هذا هو شكل العالم الروسي: جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت شهودًا، وخلفت الدمار ورحلت"، ولم تعلق روسيا على تصريحات بودولياك.

الرئيس الأوكراني روسيا خيرسون جنوب أوكرانيا أوكرانيا الجيش الروسي

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وائل لطفي

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