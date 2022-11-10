مصر تسيّر طائرة مساعدات طبية إلى لبنان للسيطرة على الكوليرا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الأشقاء اللبنانيين لمجابهة تفشي وباء الكوليرا بدولة لبنان، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبناني الشقيق؛ لمساعدتهم في السيطرة على تفشي وباء الكوليرا.

وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم الجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية لدولة لبنان لمساعدتها في السيطرة على هذا الوباء قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية وحتى لا ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطان.

ويعد الدعم المصري المقدم للجانب اللبناني تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان.