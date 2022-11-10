الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فشلت فى دفنه فألقته فى الشارع.. قصة مقتل طفل على يد والدته بعين شمس

جريدة الدستور
ads

تجردت أم من مشاعر الإنسانية، وقامت بقتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات بمنطقة عين شمس، والذي أنجبته من علاقة غير شرعية وعندما فشلت في استخراج تصريح دفن له ألقته في الشارع وفرت هاربة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمره 3 سنوات.

  • تحريات الأجهزة الأمنية

بعد إجراء التحريات تبين أن الطفل مجهول الهوية وأن والدته أنجبته من علاقة غير شرعية وكانت دائمة التعدى عليه بالضرب وتعذيبه بسبب عدم وفاء عشيقها بوعده، وأثناء التعدى عليه سقط على الأرض مفارقًا الحياة، وعندما توفى ألقت جثته بالشارع لعدم وجود أوراق ثبوتية لاستخراج تصريح بالدفن، خوفًا من افتضاح أمرها والقبض عليها، وتم القبض على المتهمة.

  • اعترافات الأم المتهمة

واعترفت المتهمة، أمام جهات التحقيق أنها تربطها علاقة غير شرعية بشخص آخر، وأنجبت منه الطفل، وكانوا دائمي التعدي عليه بالضرب، هي وعشيقها حتى لقي حتفه، فحاولت دفنه ولم تستطع استكمال الأوراق اللازمة فألقت به في الشارع، كما أن عشيقها شارك معها في ضربه وتعذيبه.

وأوضحت الأم أنها قامت بوضع الجثة فى حقيبة وحملتها وظلت تسير فى الشارع في منتصف الليل، وعندما تأكدت من عدم تواجد أحد فى الشارع قامت بإلقاء الجثة وفرت هاربة إلى شقتها.

  • التحقيق مع المتهمين

وبعد إجراء التحريات قامت الأجهزة الأمنية، بالقبض على زوج السيدة المتهمة، وتباشر نيابة عين شمس التحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين.

منطقة عين شمس بقتل طفلها

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

حياة مرهونة.. أصحاب الأمراض المزمنة يكافحون قسوة التغيرات المناخية

«فارس» أول «قرية خضراء» فى مصر.. والفضل لـ«حياة كريمة»

بالأرقام.. النتائج المتوقعة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى (إنفوجراف)

جرس إنذار.. كيف ساهم تغير المناخ في إشعال حرائق الغابات حول العالم؟

دراسة: تغير المناخ تسببت في انخفاض أعداد الحيوانات البرية بنسبة 69%

رفض تواجده فى التدريبات.. كولر يطالب إدارة الأهلى بحسم أزمة «كهربا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة