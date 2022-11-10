فشلت فى دفنه فألقته فى الشارع.. قصة مقتل طفل على يد والدته بعين شمس

تجردت أم من مشاعر الإنسانية، وقامت بقتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات بمنطقة عين شمس، والذي أنجبته من علاقة غير شرعية وعندما فشلت في استخراج تصريح دفن له ألقته في الشارع وفرت هاربة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمره 3 سنوات.

تحريات الأجهزة الأمنية

بعد إجراء التحريات تبين أن الطفل مجهول الهوية وأن والدته أنجبته من علاقة غير شرعية وكانت دائمة التعدى عليه بالضرب وتعذيبه بسبب عدم وفاء عشيقها بوعده، وأثناء التعدى عليه سقط على الأرض مفارقًا الحياة، وعندما توفى ألقت جثته بالشارع لعدم وجود أوراق ثبوتية لاستخراج تصريح بالدفن، خوفًا من افتضاح أمرها والقبض عليها، وتم القبض على المتهمة.

اعترافات الأم المتهمة

واعترفت المتهمة، أمام جهات التحقيق أنها تربطها علاقة غير شرعية بشخص آخر، وأنجبت منه الطفل، وكانوا دائمي التعدي عليه بالضرب، هي وعشيقها حتى لقي حتفه، فحاولت دفنه ولم تستطع استكمال الأوراق اللازمة فألقت به في الشارع، كما أن عشيقها شارك معها في ضربه وتعذيبه.

وأوضحت الأم أنها قامت بوضع الجثة فى حقيبة وحملتها وظلت تسير فى الشارع في منتصف الليل، وعندما تأكدت من عدم تواجد أحد فى الشارع قامت بإلقاء الجثة وفرت هاربة إلى شقتها.

التحقيق مع المتهمين

وبعد إجراء التحريات قامت الأجهزة الأمنية، بالقبض على زوج السيدة المتهمة، وتباشر نيابة عين شمس التحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين.