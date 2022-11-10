الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تنتقد تعامل الحكومة الإيطالية مع سفينة إنقاذ

المهاجرين في إيطاليا
المهاجرين في إيطاليا
ads

انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة تعامل السلطات الإيطالية مع سفينة أوشن فايكنغ لإنقاذ المهاجرين.

 

وطالبت المفوضية بالسماح لجميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم من على متن السفينة بالنزول على الشاطئ فورا في الميناء الآمن التالي، حسبما أعلنت السلطة المسؤولة عن الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، الأربعاء.

 

وقالت إن الوضع على متن السفينة وصل إلى مستوى حرج، ويحتاج إلى حل عاجل لمنع وقوع مأساة إنسانية.

 

وأضاف البيان أن "الالتزام القانوني بإنقاذ الأرواح وضمان سلامة الأرواح في البحر واضح ولا لبس فيه، بغض النظر عن الظروف التي تجعل الناس في حالة محنة".

 

ويرجع السبب إلى التعبيرات الحادة من بروكسل هو رفض السلطات الإيطالية حتى الآن منح تصريح للسفينة "أوشن فايكنغ" لدخول أحد موانئها.

 

وتم السماح للأشخاص من العديد من سفن الإنقاذ الأخرى بالنزول على الشاطئ في إيطاليا فقط بعد تدخل من قبل كاتانيا، هيئة الصحة في صقلية.

 

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني، هذا القرار الصادر عن مكتب الصحة بأنه "غريب"، وفقا لما نقلته وكالة "أنسا".

 

وزعمت أن الأشخاص الذين كانوا على متنها كانوا مهاجرين، وليسوا غرقى، وبالتالي ليس من واجب إيطاليا السماح لهم بالنزول على الشاطئ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

المفوضية الأوروبية تنتقد تعامل الحكومة الإيطالية مع سفينة إنقاذ

وسائل إعلام: الغرب يعتقد أن الشتاء سيحفز على المفاوضات بين كييف وموسكو

بايدن: أنوى إعادة ترشحى للرئاسة وسنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض

الإدارة الأمريكية توافق على بيع 8 منظومات «هيمارس» لليتوانيا

إعلام أمريكى يرجح سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكى

رئيس وزراء الأردن يؤكد اهتمام بلاده بقضيتى التغير المناخى والأمن الغذائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة