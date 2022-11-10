الخميس 10 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: أنوى إعادة ترشحى للرئاسة وسنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية، متابعًا: لن أتعجل في قرار إعادة ترشحي للرئاسة.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له تعقيبًا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وبثته قناة القاهرة الإخبارية: «سنعمل على عدم عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض»، متابعًا: «نيتي هي إعادة الترشح للرئاسة لولاية جديدة، وسأنتظر الوقت المناسب لإعلان القرار النهائي».

وتابع جو بايدن: «قدمنا مساعدات مالية للأمريكيين كافة»، موضحًا أن الجمهوريين لم يحققوا انتصارًا ضخمًا كما توقعوا، وعملنا على ضبط أسعار الوقود والدواء، ولا يوجد شئ خارج قدراتنا حينما نعمل معًا.

وقال الرئيس الأمريكي: «نحن في حاجة لتخفيض الدعاية الانتخابية، وسنواصل التشريعات لمواجهة انتشار السلاح، وسننتظر الخطوات المقبلة مع قادة العشرين».

وأضاف جو بايدن: «هناك احترام متبادل مع الجمهوريين»، مشيرًا إلى أن اقتحام الكونجرس الأسوأ منذ الحرب العالمية، قائلًا: «اقتحام الكونجرس من أسوأ أحداث الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية».

وتابع جو بايدن: «سنسيطر على التضخم في الولايات المتحدة، ولكن لا يمكننى التأكد متى سنتخلص من التضخم».

واعترف الرئيس الأمريكي قائلًا: «خسرنا عدد قليل من المقاعد في مجلس النواب»، موضحًا أن الانسحاب الروسي من خيرسون يؤكد أن لديهم مشاكل جدية هناك.

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