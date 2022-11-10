الإدارة الأمريكية توافق على بيع 8 منظومات «هيمارس» لليتوانيا

أعلنت "وكالة التعاون الدفاعي" التابعة للبنتاجون، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع 8 منظومات "هيمارس" صاروخية إلى ليتوانيا، بقيمة تصل إلى 495 مليون دولار.

وقال الجيش الأمريكي، إن الصفقة لن تغير ميزان القوى في المنطقة، لكنها ستساعد في تحديث القوات الليتوانية وزيادة قدرتها على التفاعل مع الجيش الأمريكي.

وكان الجيش الأوكراني، قد أطلق فى أكتوبر الماضي 12 صاروخًا من طراز هيمارس على جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة منها، بينما سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من الجسر، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.