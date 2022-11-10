الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف «سيعيد كتابة التاريخ».. كنز برونزى تحت الطين بإيطاليا

تمثال من البرونز
تمثال من البرونز
ads

 اكتشف باحثون في إيطاليا عشرات القطع الأثرية، من بينها تماثيل برونزية نحتت قبل ألفي عام وعملات معدنية، في حدث يقول الخبراء إنه "سيعيد كتابة التاريخ".

وأعلنت السلطات الإيطالية، أن الإنجاز الأثري "غيّر بشكل كبير ما عرفناه سابقا عن تطور الحضارة الإتروسكانية (التي نشأت في إيطاليا 900 سنة قبل الميلاد) إلى الإمبراطورية الرومانية".

واكتشفت القطع تحت الطين أثناء عمليات تنقيب قرب سيينا شمالي إيطاليا، حيث اختفت معالمها الدقيقة والنقوش عليها لكنها احتفظت بقوامها الأساسي.

وقال مدير المتاحف بوزارة الثقافة الإيطالية ماسيمو أوسانا: "يعتقد أن الاكتشاف أحد أهم الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط، والأكثر أهمية منذ اكتشاف محاربي رياس البرونزيين المشهورين تحت الماء عام 1972".

وذكرت الوزارة، أن التماثيل كانت مرفقة أيضًا بخمسة آلاف قطعة نقدية من الذهب والفضة والبرونز، وأعلنت نيتها إنشاء متحف جديد في المنطقة لعرض الاكتشافات الحديثة.

وقال جاكوبو تابولي منسق أعمال التنقيب نيابة عن "جامعة الأجانب" في سيينا، إن "هذا الاكتشاف المهم يلقي ضوءا جديدًا على الحضارة الإتروسكانية، وتوسع الإمبراطورية الرومانية في وسط إيطاليا".

وشهد القرنان الأول والثاني قبل الميلاد العديد من الحروب والصراعات، بالمناطق التي تعرف اليوم بتوسكانا وأومبريا ولاتسيو في إيطاليا.
ومع ذلك، يعتقد أن هذه التماثيل البرونزية دليل على أن العائلات الإتروسكانية والرومانية تعبدت معا، حيث حملت صور الإله اليوناني القديم أبولو وإلهة الصحة إيجيا، إلى جانب نقوش لاتينية وإتروسكانية.

وقال تابولي: "بينما كانت هناك حروب أهلية واجتماعية تدور خارج الحرم. داخل الحرم كانت النخبة العظيمة من الإتروسكان والعائلات الرومانية تصلي معا في سياق سلام محاط بالصراع".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

الأمير عبدالعزيز بن طلال يثمن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ

دعاء الفجر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

الرئيس الأمريكى: انسحاب روسيا من خيرسون يظهر مشاكلها الحقيقية

«علاقات خطرة» يفوز بأفضل عرض متكامل فى مهرجان «آفاق مسرحية»

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022

تراجع سعر البيض.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة