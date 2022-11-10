مواقيت الصلاة فى محافظات مصر اليوم الخميس 11-10-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة للالتزام بأداء الفروض الخمس يوميًا، ومع اختلاف مواقيت الصلاة يوميًا يستمر البحث عن مواقيتها بصورة شبه يومية، وتقدم الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:46 صباحاً

أذان الظهر 11:39 صباحاً

أذان العصر 2:41 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 4:52 صباحاً

أذان الظهر 11:44 صباحاً

أذان العصر 2:45 مساءً

أذان المغرب 5:06 مساءً

أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 4:32 صباحاً

أذان الظهر 11:27 صباحاً

أذان العصر 2:32 مساءً

أذان المغرب 4:54 مساءً

أذان العشاء 6:12 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 4:42 صباحاً

أذان الظهر 11:35 صباحاً

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذن العشاء 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 5:11 صباحاً

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:18 مساءً

أذان المغرب 5:41 مساءً

أذان العشاء 6:56 مساءً

مواعيد الصلاة الأسبوع المقبل