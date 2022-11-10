الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى محافظات مصر اليوم الخميس 11-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة للالتزام بأداء الفروض الخمس يوميًا، ومع اختلاف مواقيت الصلاة يوميًا يستمر البحث عن مواقيتها بصورة شبه يومية، وتقدم الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

 

  • أذان الفجر 4:46 صباحاً
  • أذان الظهر 11:39 صباحاً
  • أذان العصر 2:41 مساءً
  • أذان المغرب 5:02  مساءً
  • أذان العشاء 6:22  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 4:52 صباحاً
  • أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • أذان العصر 2:45 مساءً
  • أذان المغرب 5:06 مساءً
  • أذان العشاء 6:26 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • أذان الفجر 4:32 صباحاً
  • أذان الظهر 11:27 صباحاً
  • أذان العصر 2:32  مساءً
  • أذان المغرب 4:54 مساءً
  • أذان العشاء 6:12 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • أذان الفجر 4:42 صباحاً
  • أذان الظهر 11:35 صباحاً
  • أذان العصر 2:36 مساءً
  • أذان المغرب 4:57 مساءً
  • أذن العشاء 6:17 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر 5:11 صباحاً
  • أذان الظهر 12:08 صباحاً
  • أذان العصر 3:18 مساءً
  • أذان المغرب 5:41 مساءً
  • أذان العشاء 6:56 مساءً
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مواعيد الصلاة الأسبوع المقبل 

 

نوفمبرالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
10 الخميس4:47 AM6:16 AM11:39 AM2:40 PM5:02 PM6:21 PM
11 الجمعة4:47 AM6:17 AM11:39 AM2:40 PM5:01 PM6:21 PM
12 السبت4:48 AM6:17 AM11:39 AM2:39 PM5:00 PM6:20 PM
13 الأحد4:49 AM6:18 AM11:39 AM2:39 PM5:00 PM6:20 PM
14 الاثنين4:50 AM6:19 AM11:39 AM2:39 PM4:59 PM6:20 PM
15 الثلاثاء4:50 AM6:20 AM11:40 AM2:38 PM4:59 PM6:19 PM
16 الأربعاء4:51 AM6:21 AM11:40 AM2:38 PM4:58 PM6:19 PM
17 الخميس4:52 AM6:22 AM11:40 AM2:38 PM4:58 PM6:19 PM
18 الجمعة4:52 AM6:22 AM11:40 AM2:37 PM4:58 PM6:18 PM

 

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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