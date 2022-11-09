خلاف على الركنة.. النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى «مشاجرة النزهة»

أمرت نيابة النزهة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بعد خلاف على ركنة سيارة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف بينهم على ركن السيارة في منطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول صاحب شركة للملابس والكائن مخزنها بمحل البلاغ، وضبط بحوزته "طبنجة و3 طلقات و2 ظرف فارغ من ذات العيار"- شقيقة مدير بشركة للملابس "مصاب بجرح باليد"- عامل بذات الشركة.

والطرف الثانى مدير بشركة للطباعة والكائنة بمحل البلاغ- مساعد مدير بذات الشركة- سائق بذات الشركة مصاب بجرح باليد.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب ركن سيارة تطورت إلى مشاجرة أصيب خلالها اثنين منهم وقام أحد المتهمين من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته لإرهاب الطرف الثاني دون حدوث إصابات.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.