مصادرة 13 طن عدس وفول حجبها صاحب مخزن عن التداول بالجيزة

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة 13 طن عدس وفول حجبها صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص عن التداول لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من العدس والفول داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

بتفتيش المخزن عثر بداخله على 13 طن عدس وفول بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.