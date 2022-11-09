الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 13 طن عدس وفول حجبها صاحب مخزن عن التداول بالجيزة

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ads

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة 13 طن عدس وفول حجبها صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص عن التداول لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من العدس والفول داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

بتفتيش المخزن عثر بداخله على 13 طن عدس وفول بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

«من كلامه ندينه».. تدوينات تثبت إرهاب علاء عبدالفتاح (صور)

مستشار البنك الدولى: لأول مرة «COP27» يقنع الدول المتقدمة بدفع تعويضات

بماذا ردت جهات التحقيق على ادعاءات علاء عبدالفتاح بالإضراب عن الطعام؟

التجارة البريطانية تستثنى تمويل توريد الأسمدة الروسية من العقوبات

استبعاد صلاح.. تشكيل ليفربول لمباراة ديربى كاونتى بكأس الرابطة

مصادرة 13 طن عدس وفول حجبها صاحب مخزن عن التداول بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة