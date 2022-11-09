الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب ملقاة بصحراء مدينة بدر فى ظروف غامضة

جثة
جثة
ads

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، ملقاة بصحراء مدينة بدر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة بصحراء مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، يرتدي كامل ملابسه، وتم تحديد هوية الشاب.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

«من كلامه ندينه».. تدوينات تثبت إرهاب علاء عبدالفتاح (صور)

مستشار البنك الدولى: لأول مرة «COP27» يقنع الدول المتقدمة بدفع تعويضات

بماذا ردت جهات التحقيق على ادعاءات علاء عبدالفتاح بالإضراب عن الطعام؟

التجارة البريطانية تستثنى تمويل توريد الأسمدة الروسية من العقوبات

استبعاد صلاح.. تشكيل ليفربول لمباراة ديربى كاونتى بكأس الرابطة

مصادرة 13 طن عدس وفول حجبها صاحب مخزن عن التداول بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة