العثور على جثة شاب ملقاة بصحراء مدينة بدر فى ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، ملقاة بصحراء مدينة بدر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة بصحراء مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، يرتدي كامل ملابسه، وتم تحديد هوية الشاب.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.