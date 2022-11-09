«التحريض على العنف والفتنة».. جريمة لا تسقط فى بريطانيا

تعتبر المملكة المتحدة أن التحريض على العنف والفتنة جريمة لا تسقط، وذلك رغم إلغاء بريطانيا للنصوص القانونية المتعلقة به، إذ أن التحريض على الفتنة من قبل أجنبي لا تزال تشكل جريمة في بريطانيا.

وكشف الدكتور ياسر محمد اللمعي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا، في كتابه جريمة التحريض على العنف بين حرية الرأي وخطاب الكراهية دراسة تحليلية مقارنة، عن عقوبة التحريض على الفتنة.

ويقول “ملخص القانون الجنائي” لجيمس ستيفن إن "نية التحريض على الفتنة هي إرادة لخلق الكراهية أو الازدراء، أو إثارة السخط ضد صاحب الجلالة أو ورثته أو خلفائه، أو الحكومة ودستور المملكة المتحدة ، وفقاً للقانون المعمول بها، أو أي من المجلسين في البرلمان، أو إقامة العدل، أو لإثارة مواضيع جلالة الملك في محاولة بغير الوسائل المشروعة، أو تحوير أي قوانين في الكنيسة أو الدولة بموجب القانون المعمول به، أو لتحريض أي شخص على ارتكاب أي جريمة تهدّد السلام، أو لإحداث السخط أو عدم الرضا بين رعايا جلالة الملك، أو لتعزيز مشاعر سوء النية والعداء بين فئات مختلفة من الشعب.

ووافق ستيفن في كتابه “تاريخ القانون الجنائي لإنجلترا“ على قبول الرأي القائل بأن تهمة التحريض على الفتنة لا تقلّ في شيء على التحريض المباشر على العنف والفوضى.

وذكر أن وجهة النظر الحديثة من قانون التحريض على الفتنة تقول إن المتهم بالتحريض على الفتنة هو من “حرض الناس على استعمال القوة البدنية كوسيلة وحيدة لفرض العدالة، وتهدف إلى إثارة الشعب على الاستحواذ على السلطة وتوجيه اهتمامهم نحو الفتنة والفوضى”.