انتداب المعمل الجنائى لمعاينة وحدة سكنية اشتعلت بها النيران فى العمرانية

انتدبت نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بوحدة سكنية بمنطقة العمرانية، وبيان السبب.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع رمضان مقبل بمنطقة العمرانية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.