الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بسرقة حافلة تابعة لإحدى المدارس الخاصة بالمعادى

محكمة
محكمة
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس 4 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة حافلة ملك لإحدى المدارس الخاصة.

وأقر المتهم الأول في التحقيقات أنه عمل سائقًا بالمدرسة منذ أشهر قليلة، ويمر بضائقة مالية، فاتفق هو وثلاثة آخرون على سرقة الحافلة، وتقطيعها خردة ثم بيعها للراغبين من تجار الخردة، وتم ضبطهم قبل التمكن من ذلك.

وتلقى قسم شرطة المعادى بلاغًا من مدير إحدى المدارس يفيد باختفاء أحد باصات المدرسة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع خط سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق الحافلة ويدعى "م. ر"، وثلاثة أشخاص آخرين، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط أحدهم الذى أرشد عن مكان باقي المتهمين، ومكان الحافلة.

قاضي المعارضات جنح المعادى تجديد حبس 4 متهمين سرقة حافلة ملك إحدى المدارس

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