تقودها سيدة.. حبس عصابة استولت على سيارة لجمع القمامة بـ 15 مايو

قررت نيابة التبين و15 مايو، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يقوده سيدة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة قمامة تابعة لإحدى الجهات الحكومية حال سيرها بطريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو.

تلقى المقدم أحمد الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (سائق بإحدى الجهات الحكومية) بأنه حال سيره بالسيارة (نقل) قيادته تابعة لجهة عمله بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان ميكروباص باستيقافه وقيام أحدهما بإطلاق طلقة من سلاح نارى بحوزته وإنزاله عنوة من السيارة قيادته وسرقتها ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (سائق له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق آخر وإحدى السيدات) .

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط (السائقين) حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وعُثر بحوزتهما على طبنجة معدلة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وطلقتان من ذات العيار)، كما أمكن ضبط المتهمة الأخيرة حال استقلالها سيارة "ملك زوجها".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه اتفق مع المتهمين الآخرين على التوجه للطريق الأوسطى بدائرة القسم، حيث قامت المتهمة الثالثة باستخدام السيارة قيادتها فى تعطيل ضحيتهم باستيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق، وأثناء ذلك قام المتهمان المذكوران باستيقافه وتهديده باستخدام السلاح النارى المضبوط وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ضبط السيارة بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.