الاتحاد الأوروبى يحدد أهدافًا لخفض انبعاثات الكربون تزامنًا مع «COP27»

توصل الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، لاتفاق يحدد أهدافًا وطنية لخفض انبعاثات الكربون، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وحسب بيان الحكومة الألمانية فإن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قد توصلوا لقانون يحدد أهدافًا وطنية للحد من انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول نهاية العقد في مختلف القطاعات، موضحًا أنه ستتم زيادة هدف التقليص لألمانيا، من 38% إلى 50%.

وأضاف البيان أنه تم إقرار عدد من اللوائح لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من النقل البري والنقل البحري المحلي وتدفئة المباني والزراعة والمنشآت الصناعية الصغيرة وإدارة النفايات، حيث تولد هذه القطاعات، وهي ليست مدرجة في نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، حوالي 60 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في التكتل، ومن المنتظر أن يخفضها القانون المزمع بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2005.

يشار إلى أن القانون جزء من خطة الاتحاد الشاملة لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وستتم زيادة هدف التقليص لألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، من 38% إلى 50%، بينما بلغاريا وهي أفقر دول بالاتحاد الأوروبي، سيصل الهدف إلى 10% .

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فرانس تيمرمانس في تصريحات له اليوم إن "الاتفاق يوضح الجهود الوطنية للدول الأعضاء ويضمن التضامن ويوضح المؤتمر الدولي الحالي للمناخ، أن الاتحاد الأوروبي في مساره للوفاء بالتزاماتنا بشأن المناخ".

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.