الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على مدار يومين.. روما تستضيف اجتماعًا لأمن حلف الناتو السيبرانى

الناتو
الناتو
ads

تستضيف روما يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، مؤتمر حلف شمال الأطلسي لتعهدات الدفاع الإلكتروني 2022، الذي ينعقد على مستوى الممثلين الدائمين، بتنظيم من جانب إيطاليا والولايات المتحدة ودعم من الطاقم الدولي للحلف.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الإيطالية، أن الحلفاء أكدوا في قمة مدريد في يونيو المنصرم، على أن تعزيز القدرة على الصمود هي "مسئولية وطنية والتزام جماعي"، متعهدين بتسريع تطوير جميع القطاعات، بما في ذلك عن طريق زيادة المرونة في مواجهة التهديدات "السيبرانية والهجينة".

كما ذكّرت بأن قمة مدريد أقرت بأن أمن الطاقة يمثل أولوية قصوى، وقرر الحلفاء، على أساس طوعي وباستخدام الموارد الوطنية، بناء وممارسة قدرة افتراضية على الاستجابة الإلكترونية السريعة لمواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة الهامة.

التأثير الساحق

وأضافت الخارجية الإيطالية: "سلطت حرب روسيا غير المبررة وبدون دوافع ضد أوكرانيا الضوء مرة أخرى على التأثير الساحق للبعد السيبراني على أمننا وضرورة الاستعداد السيبراني".

وأشارت إلى أن مؤتمر روما سيركز على "المرونة والاستعداد والاستجابة للتهديدات السيبرانية للبنية التحتية الحرجة"، وفق وكالة "آكي" الإيطالية.

ولفتت إلى أن اليوم الأول سيناقش الركائز الأساسية التي تقوم عليها جهود الناتو لمواجهة التهديدات الإلكترونية: "تحليل التهديدات والمرونة والاستجابة"، فيما سيجتمع في اليوم الثاني قادة وخبراء علم الإنترنت الوطنيون معًا في لجان لمناقشة حماية قطاع الطاقة من التهديدات الإلكترونية.

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أجرى في 19 أبريل، تدريبات سنوية واسعة النطاق بمشاركة 32 دولة بهدف التصدي لهجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة وأنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت شركة الأمن السيبراني "برووف بوينت" آنذاك، أنه مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، حاول قراصنة بيلاروسيون اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمسئولين أوروبيين مشاركين في إدارة الخدمات اللوجستية للاجئين الفارين من أوكرانيا.

وفي ذلك الوقت تقريبًا، استهدف مجهولون المتعاقدين مع الحكومة الأوكرانية الموجودين في لاتفيا وليتوانيا، وهما عضوان في الناتو، بهجمات إلكترونية، وفقًا للباحثين في "برودكم سوفت وير".

الخارجية الإيطالية روما اجتماع أمن الناتو السيبراني مؤتمر حلف شمال الاطلسي لتعهدات الدفاع الإلكتروني 2022 الأداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

«من كلامه ندينه».. تدوينات تثبت إرهاب علاء عبدالفتاح (صور)

بعد إعادتها سالمًة.. سائحة أجنبية توجه رسالة شُكر لوزارة الداخلية

خلال لقائه شكرى.. مبعوث المناخ الصينى يشيد بتركيز COP27 على تنفيذ التعهدات

بماذا ردت جهات التحقيق على ادعاءات علاء عبدالفتاح بالإضراب عن الطعام؟

صحفى يمنى يدعم النائب «عمرو درويش»: نحتاج لمثل هذا البرلمانى فى اليمن

مظاهرات بقمة المناخ تضامنًا مع النائب عمرو درويش وإدانة علاء عبدالفتاح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

صور

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

ندوة عن الهدف الجماعى والكمى الجديد والتمويل للعمل المناخى المحلى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة