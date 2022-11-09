«الباز» معلقًا على محاولة اختطاف COP 27: شاركوا فى مطالبة الأمم المتحدة بتصحيح ما يفسده المخربون

أعرب الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن تضامنه مع مذكرة على موقع Change.Org ترفض ما فعلته بعض المجموعات ومنظمات المجتمع المدني في شرم الشيخ، من تحريف المؤتمر عن مساره.

واعتبر “الباز”، في تصريح صحفي، أن “ما حدث يعد محاولة لاختطاف قمة المناخ COP 27 من غرضها الأصلي المتمثل في العمل على وقف التغير المناخي والتكيف مع آثاره”.

ودعا “الباز”، متابعيه ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بحماية البيئة لحماية المؤتمر من الانحراف عن مساره الأساسي للوصول إلى الهدف العالمي لحماية البيئة، عبر التوقيع على المذكرة لتصحيح ما أفسدته تلك المنظمات.

وجه عدد من النشطاء مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، طالبوا فيها الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المنظمات التي تستغل مؤتمر الأطراف COP 27 لتنفيذ أجندات سياسية.

وقال الموقعون على المذكرة، التي تم نشرها على موقع Change.Org عبر الرابط التالي:

https://www.change.org/p/a-call-to-the-secretary-general-of-the-united-nations-to-stop-the-misuse-of-cop27/