لحماية البيئة.. مذكرة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة COP 27 إلى مساره الصحيح

وجه عدد من النشطاء مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، طالبوا فيها الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المنظمات التي تستغل مؤتمر الأطراف COP 27 لتنفيذ أجندات سياسية.

وقال الموقعون على المذكرة، التي تم نشرها على موقع Change.Org عبر الرابط التالي:

https://www.change.org/p/a-call-to-the-secretary-general-of-the-united-nations-to-stop-the-misuse-of-cop27/

السيد أنطونيو جوتيريش / الأمين العام للأمم المتحدة تحية طيبة لسيادتكم... تشهد مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. والذي عملت مصر بجهد كبير بعد النسخة 26 في جلاسكو، بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنظيمه وخروجه بأفضل صورة ليجمع كل القادة والفاعلين في العالم من المعنيين بالحفاظ على البيئة في مكان واحد؛ لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها كوكبنا. لكن بعد انطلاق المؤتمر بـ 48 ساعة فوجئ الموقعون على هذا البيان أن هناك بعض المجموعات والمنظمات الدولية تسعى إلى القفز على المؤتمر، والنأي به بعيدًا عن أهدافه الحقيقية، وتوظيفه لخدمة أهداف ليس لها أي علاقة بقضايا البيئة أو مخاطر التغير المناخي أو القواعد والتقاليد الخاصة بالمؤتمرات الدولية. وعليه يطالب الموقعون على هذا البيان سيادتكم بالتدخل الفوري بما لدى الأمم المتحدة من سلطات وقرارات على مسار الفعاليات والجلسات في المؤتمر؛ لإعادة المؤتمر إلى مساره الصحيح الذي هو معني بالبحث عن خلق أكبر مساحة من التوافق الدولي لحماية البيئة والمناخ.



من جانبه، أعرب الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي وقع على المذكرة، عن رفضه لما تفعله بعض المجموعات ومنظمات المجتمع المدني في شرم الشيخ، معتبرا أن ما حدث يعد اختطافا لقمة المناخ COP 27 من غرضها الأصلي المتمثل في العمل على وقف التغير المناخي والتكيف مع آثاره.

ودعا “الباز”، متابعيه ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بحماية البيئة لحماية المؤتمر من الانحراف عن مساره الأساسي للوصول إلى الهدف العالمي لحماية البيئة، عبر التوقيع على المذكرة لتصحيح ما أفسدته تلك المنظمات.