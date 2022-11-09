المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نركز على صناعات تحقق التنمية والاستدامة

على هامش قمة المناخ..

قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن المنطقة تركز حاليًا على صناعات تحقق التنمية والاستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية بجلسة منتدى الأعمال الذي عقده مجلس الأعمال المصري البريطاني تحت عنوان (الانتقال بين التجارة والاستثمار إلى الاقتصاد الدائري)، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) المنعقد حاليًا بشرم الشيخ.

وعرض جمال الدين- خلال الجلسة- على الحاضرين ما تضمه المنطقة من 4 مناطق صناعية و6 موانئ محورية والتي تخدم التجارة العالمية من خلال موقعها الجغرافي المطل على البحرين المتوسط والأحمر وما تحتويه من مناطق صناعية متكاملة في السخنة وشرق بورسعيد، وجاهزية المنطقة الاقتصادية من مرافق وبنية تحتية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة.

واستعرض الصناعات المستهدفة والتي تم تحديدها وفقًا لأولويات الدولة المصرية ومناخ الاستثمار في المنطقة بالتوازي مع احتياجات الأسواق العالمية مما يسهل فتح آفاق التعاون مع المستثمرين.

وأوضح الخطوات البناءة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في ملف الهيدروجين الأخضر الذى سيخدم العالم على مدى الخمسون عامًا المقبلة، حيث قامت الهيئة بتوقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر.

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.