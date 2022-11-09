الرئيس السيسى: نثمن موقف بوروندى المساند لـ مصر فى ملف مياه النيل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ "COP27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، رحب بزيارة الرئيس البوروندي إلى مصر، مؤكدًا على عزم مصر الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم لبوروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية.

وبحسب بيان لمتحدث الرئاسة، شدد الرئيس السيسي على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين.

من جانبه؛ أشاد الرئيس ندايشيمي بالتنظيم المصري الناجح للقمة العالمية للمناخ، وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرصه على مواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة، وذلك بالتوازي مع دفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين وتعظيم آليات التشاور والتنسيق بينهما في شتى المحاور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، حيث أشاد الرئيس البوروندي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على الاستقرار في بلاده، والمساندة الحثيثة لها في كل المحافل الإقليمية والدولية، في حين ثمن الرئيس السيسي موقف بوروندي المساند لـ مصر، فيما يتعلق بموضوعات ملف مياه النيل.