توزيع 80 طن أرز بالمنصورة وطلخا واجا والسنبلاوين وبلقاس

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وقال مختار إنه تم أمس توزيع 80 طن أرز معبأ بمراكز ومدن المنصورة وطلخا واجا والسنبلاوين وبلقاس، جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية مشيرًا إلى أنه يتم البيع بسعر الكيلو 12 جنيها.

وأشار "محافظ الدقهلية" لاستمرار جهود أجهزة المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب باقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وفى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق.

كما قال "مختار" أنه تم رفع 292 طن قمامة و30 أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه أوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه قد استمر التنسيق مع كل من السيدة، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة والمحاسب المتولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة والسيد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية، حيث استمر العمل على مدار ثلاث ورديات وشمل المرور، شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفي الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية آداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وشارع سعد زغلول ومناطق قلونجيل والدراسات وقناة السويس والعبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وشملت الاعمال رفع الاتربة بجميع قطاعات المنطقة المركزية من خلال السيارات المكنسية باشراف المهندس خالد جلال المشرف علي تشغيل المكنسيات بجهاز النظافةوفي مجال التشجير والتجميل.

وتم رفع مخلفات القص من حديقة بالجزيرة الوسطي بشارع 6 أكتوبر ومن شارع أحمد وبالحدائق المفتوحة بشارع الجيش وصولا إلى حديقة مجمع المحاكم والجزر الوسطي ووكذا حدائق شجرة الدر وحديقة الامام محمد عبده وحديقة عروس النيل وحديقة الفردوس وفي مجال الإنارة تم رفع كفاءة الإنارة والخلايا الكهربائية بشارع الجيش وشارع المديرية وخلف التأمين الصحي وقناة السويس وسعد زغلول،كما استمرت جهود رفع كفائة بيارات الأمطار بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى شملت الأعمال بيارات نهاية المشاية والجمهورية والجيش وقناة السويس.