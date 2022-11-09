حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 9 نوفمبر 2022

يقدم موقع «مترو» حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

لا تتفاجأ إذا وجدت طريقة لكسب المزيد من الأموال التي تنطوي على التكنولوجيا، أو وجدت أداة مفيدة بسعر جيد، قد تكون هناك رغبة في التفاخر لإبعاد عقلك عن الأمور المحرجة

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

قد غيرت نهجك تجاه الكثير من الأشياء مما يتركك أكثر حرية في بعض المناطق، وربما أكثر ثباتًا في طرقك في مناطق أخرى.

برج الجوزاء

22 مايو إلى 21 يونيو

انغمس في الأنشطة السلمية التي تجعلك أساسًا إذا تعذر ذلك ، فقد تجد أن المشي في محيط جميل يساعدك.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

لا تكن متسرعًا جدًا، قد ترى جانبًا مختلفًا لهم خلال الأيام والأسابيع القادمة، مما قد يغير وجهة نظرك، قد تساعدك محادثة من القلب إلى القلب في التحسن.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

تشعر بالقلق وعدم القدرة على الاستقرار؟ قد يكون تفكيرك سريعًا ، وستميل إلى اتخاذ قرارات سريعة ، والتي قد لا تكون مفيدة في الإدراك المتأخر.

برج العذراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

هل تحتاج إلى الإثارة ، وفرصة للانخراط في شيء مختلف؟ اعلم أن هذا قد يأخذك بعيدًا عن المشاريع الأخرى التي تميل في اتجاه إيجابي.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

قد لا يكون من السهل التمسك بأموالك إذا كانت هناك سلع تنادي عليك، قد تكون الأدوات والعناصر التي يمكن أن توفر الوقت أو لها قيمة ترفيهية عالية في قائمتك.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

فقد لا يكون أسلوبك في حل مشكلة ما مدروسًا جيدًا، لكن ضع في اعتبارك النتيجة، لأنها قد تعرض للخطر السندات المهمة بالنسبة لك.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

يمكنك الانشغال بكل أنواع الخطط والمخططات التي قد تكون غير عملية أو حتى متهورة ولكنها قد تحتاج أيضًا إلى تعديل قبل استخدامها للتقدم في أفكارك.

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

قد تجدك المواجهة السريعة مع شخص آخر يتحدثان بوتيرة جيدة ، ويكتشفان أنكما تحصلان على أفضل مما كان متوقعًا. يمكن للجوانب التنشيطية أن تمهد الطريق لعلاقة لن تكون مملة بالتأكيد

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

هل أنت حريص على الارتقاء بحياتك إلى المستوى التالي؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تحدث التأثيرات الرئيسية ثورة في نظرتك وتترك لك إحساسًا بالإمكانيات التي تنتظرك.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

بعد كسوف يوم أمس، قد تكون تمر بأزمة إيمان، حيث تدرك كيف أن بعضها قد أعاقك دون داع.

ربما يكون شيئًا تقرأه أو تسمعه، يمكّنك من رؤية طريقة أخرى يمكنك من خلالها تحقيق أكثر مما كنت تعتقد أنه ممكن.