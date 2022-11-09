الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية.. الإفراج عن وزير الدفاع السابق بعد احتجازه بسبب الجارة الشمالية

وزير الدفاع السابق
وزير الدفاع السابق سوه ووك
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وافقت محكمة كورية جنوبية على الإفراج عن وزير الدفاع السابق سوه ووك، بعد 17 يوما من احتجازه بقضية مصرع مسؤول في الصيد السمكي، قتل عام 2020 برصاص الجيش الكوري الشمالي.

 

وأعلنت محكمة منطقة سيئول المركزية موافقتها على الإفراج عن سوه ووك بشرط دفع 100 مليون وون (72072 دولارا أمريكيا) كوديعة، وعدم مغادرة محل إقامته المحدد أو الاتصال بالأشخاص الآخرين المرتبطين بالقضية، كما يجب عليه الامتثال لاستدعاء النيابة العامة والمحكمة.

 

وألقت القضية الضوء على أنباء حول أن إدارة مون جيه إن السابقة خلصت دون أدلة كافية إلى أن مسؤول مصايد الأسماك قتل برصاص جيش كوريا الشمالية أثناء محاولته الهروب إلى الشمال.

 

واحتجزن سلطات كوريا الجنوبية، سوه (59 عاما)، في 22 أكتوبر بتهمة الأمر بحذف تقارير المخابرات التي تشير إلى أن مسؤول صيد الأسماك لم يكن ينوي الهروب إلى الشمال، كما قيل إنه أمر بكتابة حقائق كاذبة لتقرير مقدم إلى هيئة الأركان المشتركة.

 

وطلب سوه من المحكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إعادة النظر في شرعية احتجازه، فيما عقدت المحكمة جلسة استماع يوم أمس الاثنين، حيث رأى محامي سوه أن احتجازه لفترة طويلة قد يضعف من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بينما يفند التهم الموجهة إليه.

 

هذا ومن المتوقع أن توجه النيابة اتهاما ضد سوه قريبا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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