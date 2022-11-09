الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يصوت لمنافس محتمل له فى الانتخابات الرئاسية

ترامب
ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للصحفيين أنه صوت لصالح رون ديسانتيس في انتخابات حاكم ولاية فلوريدا، رغم أنه منافس محتمل له في الانتخابات الرئاسية.

 

وجاء تصريح ترامب لدى مغادرته مركز اقتراع في بالم بيتش في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أجريت الثلاثاء.

 

وردا على سؤال عما إذا كان قد أدلى بصوته لصالح ديسانتيس، قال ترامب: "نعم، لقد فعلت".

 

ويعتبر الكثيرون ديسانتيس منافسا محتملا لترامب على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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