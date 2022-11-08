الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلجيكا.. إضراب عام الأربعاء احتجاجًا على تراجع القدرة الشرائية

إضراب عام
إضراب عام
ads

دعت النقابات البلجيكية إلى إضراب، غدًا الأربعاء، يتوقّع أن يؤثر بشكل كبير على الخدمات العامة والشركات في جميع أنحاء البلاد، في ظل ارتفاع فواتير الطاقة.

 

وسيتسبب الإضراب بإلغاء رحلات الطائرات والقطارات وإغلاق متاجر كبرى.

 

والغاية من الإضراب المطالبة بتعزيز القدرة الشرائية، وتوقّع عدد من المسئولين النقابيين مشاركة حاشدة في التحرك.

 

وتوقّع مسئولون نقابيون تنظيم "مئات الإضرابات" أمام شركات وبعض من الإدارات العامة.

 

وأعلنت متحدثة باسم مطار بروكسل الدولي، الأكبر في البلاد، عن إلغاء 60% من الرحلات المقررة لغياب العدد الكافي من الموظفين.

 

وسيُغلق مطار شارلروا (جنوب)، ثاني أكبر مطار في البلاد لناحية حركة الركاب ووصلة الوصل القارية الرئيسية لشركة "راين إير".

 

ومساء الثلاثاء أعلنت الشركة المشغلة للمطار في موقعها الإلكتروني، عن أن "كل الرحلات التجارية" التي من المقرر أن تقلع من المطار قد ألغيت.

 

السكك الحديدية

 

في قطاع سكك الحديد ستقتصر الحركة على ربع القطارات. 

 

وتوقّعت الشركة المشغلة لسكك الحديد اضطرابات اعتبارًا من الساعة 22,00 من ليل الثلاثاء (21,00 ت غ).

 

وينفَّذ الإضراب بدعوة من أكبر كونفدرالية نقابية في بلجيكا "إف.جي.تي.بي" (اشتراكية) وبتأييد من نقابة "سي.اس.سي" (اتحاد نقابي مسيحي). 

 

فيما فضّلت نقابة "سي.جي.إس.إل.بي" (ليبرالية) توصيف الأمر بأنه "يوم تحرّك" عوضًا عن إضراب عام.

 

وتعتبر "إف.جي.تي.بي" و"سي.إس.سي" الإضراب وسيلة للضغط من أجل رفع الأجور في عدد من القطاعات.

 

وكان مطار شارلروا، وهو ثاني مطار من حيث عدد المسافرين في بلجيكا أغلق أمام المسافرين المغادرين بسبب إضراب عناصر الأمن.

 

وتسبب إضراب موظفي شركة الأمن "سيكيورتي ماسترز"، المسئولة بشكل خاص عن مراقبة الركاب المغادرين، إلى منع مئات الركاب من الوصول إلى طائراتهم.

 

وأبلغت الشركة التي تشغل المطار على مشارف بروكسل في وقت لاحق عن "حوادث" في صفوف الانتظار خارج المبنى.

النقابات البلجيكية احتجاج إضراب عام تراجع القدرة الشرائية السكك الحديدية مطار شارلروا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وموعد الكشف الطبي للسيارات

النائب عمرو درويش يكشف كواليس ما حدث معه خلال المؤتمر الخاص بأسرة علاء عبدالفتاح

تحرض على الإرهاب.. ندوة منظمة العفو الدولية ترفض عرض تغريدات علاء عبد الفتاح

فاروق الباز: التغير المناخى ممكن أن يكون وباء وتحدث معه إجراءات قاسية

الصور الأولى من حادث انهيار عقار فى عزبة الصعايدة بإمبابة

انتشال جثة ثانية من أسفل عقار إمبابة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: قمة المناخ.. أرض واحدة ومسئولية مشتركة

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

صور

تدريب المنتخب الوطنى

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية