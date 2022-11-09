كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء 9-11-2022، في الإسكندرية والقاهرة الكبرى.

وتوقعت الأرصاد الجوية، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن طقس اليوم الأربعاء سيكون معتدل الحرارة خلال النهار بالقاهرة الكبرى، والإسكندرية، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة

وتابعت أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأشارت إلى أن الطقس سيكون لطيفًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وخلال السطور التالية تستعرض «الدستور» حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبري والإسكندرية والمحافظات.



وقالت هيئة الأرصاد عن الطقس المتوقع اليوم، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30-40%) على الإسكندرية ومناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار بنسبة حدوث 30% تقريبًا على السواحل الشمالية الغربية وقد تمتد إلى القاهرة الكبري بنسبة حدوث 20% تقريبًا، مع نشاط الرياح على جنوب سيناء.

وعن طقس غد الخميس، قالت هيئة الأرصاد إنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على الإسكندرية، والسواحل الشمالية، والوجه البحري والإسكندرية، مع احتمال نشاط الرياح على بعض مناطق جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة



الطقس المتوقع اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة عظمى، و18 درجة صغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية والسواحل الشمالية 23 درجة عظمى، و17 درجة صغرى.

الطقس المتوقع بجنوب سيناء 28 درجة عظمى، و20 درجة صغرى.

درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 26 درجة عظمى، و14 درجة صغرى.

الطقس المتوقع بجنوب الصعيد 28 درجة عظمى، و17 درجة صغرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 10 -11- 2022



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 نوفمبر في القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة عظمى، و18 درجة صغرى.

الطقس المتوقع الخميس 10 نوفمبر في الإسكندرية والسواحل الشمالية 24 درجة عظمى، و18 درجة صغرى.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 نوفمبر في جنوب سيناء 28 درجة عظمى، و20 درجة صغرى.

الطقس المتوقع الخميس 10 نوفمبر في شمال الصعيد 25 درجة عظمى، و14 درجة صغرى.

الطقس المتوقع الخميس 10 نوفمبر في جنوب الصعيد 28 درجة عظمى، و16 درجة صغرى.

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