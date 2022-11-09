مواقيت الصلاة فى القاهرة ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

يحتوي القرآن الكريم على آيات عديدة تكشف لنا عن فضل الصلاة وعظمتها ومكانتها الجليلة في الإسلام، ومن ذلك أن الصلاة من الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي، قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين وعماد الدين لذا الحفاظ عليها واجبًا، ومن هنا يتصدر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 محركات البحث العامية جوجل وتويتر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 42: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 11:44ص

موعد صلاة العصر 2:45 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 2:37 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

وقت صلاة الظهر 11:27 ص

موعد صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة فى أسوان الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 42: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م



واقيت الصلاة في بورسعيد الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت الشروق 6:12 ص

وقت صلاة الظهر 11:34 ص

وقت صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م



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