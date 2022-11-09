الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة فى القاهرة ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
ads

يحتوي القرآن الكريم على آيات عديدة تكشف لنا عن فضل الصلاة وعظمتها ومكانتها الجليلة في الإسلام، ومن ذلك أن الصلاة من الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي، قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين وعماد الدين لذا الحفاظ عليها واجبًا، ومن هنا يتصدر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 محركات البحث العامية جوجل وتويتر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:45  ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 42: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء  6:23 م


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 11:44ص
موعد صلاة العصر 2:45 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م  

    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد  صلاة العصر 2:37 م 
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:19 م        

 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:32 ص
وقت صلاة الظهر 11:27 ص
موعد صلاة  العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:56 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م  

مواقيت الصلاة فى أسوان الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 42: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م
 

واقيت الصلاة في بورسعيد الأربعاء 9 نوفمبر 2022

وقت الشروق 6:12 ص

وقت صلاة الظهر 11:34 ص

وقت صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م
 

اقرأ أيضا:

القرآن الكريم الصلاة المؤمن مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة فى القاهرة ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

ترامب يصوت لمنافس محتمل له فى الانتخابات الرئاسية

على هامش قمة المناخ.. شعبية قصور الثقافة تشعل الممشى السياحى بخليج نعمة

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل.. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: قمة المناخ.. أرض واحدة ومسئولية مشتركة

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

صور

تدريب المنتخب الوطنى

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية