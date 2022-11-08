الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى يشهد ختام مسابقة «التحدى الأخضر للاستدامة»

جريدة الدستور
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شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتفالية التي أقيمت في ختام مسابقة "التحدي الأخضر للاستدامة"، والتي نظمتها شركة شنايدر إلكتريك العالمية، بالتعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بمركز شنايدر للاستدامة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسباستيان رييز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، والمهندس شريف عبدالفتاح نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للشئون الحكومية في مصر وشمال شرق إفريقيا.

ويشار إلى أن المسابقة الطلابية أقيمت بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP27 وتضمنت مشاركة 27 طالبًا وطالبة واستمرت على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا، وقد تم تدريب الطلاب في إطار الإعداد للمسابقة على يد خبراء من شركة شنايدر الكتريك وأساتذة جامعة الملك سلمان الدولية لتزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال والمهارات التقنية لمساعدتهم على تطوير أفكارهم.


وتم التركيز خلال الأفكار المقدمة من الطلاب على المحاور الاستراتيجية الأهم لتغير المناخ والاستدامة العمل وعلى رأسها الطاقة النظيفة، الوصول للمياه، استزراع نباتات مقاومة للملوحة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحسين سبل العيش بمحافظة جنوب سيناء على المستويين البيئي والاقتصادي.

تقييم المشروعات 


وتم تقييم المشروعات المقدمة تقييمًا شموليًا، حيث أخذ في الاعتبار عناصر عديدة منها: الابتكار، الجدوى الفنية، الجدوى المالية، نموذج الأعمال والتأثير المجتمعي والبيئي، وجودة العرض.

كما تم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة بجوائز المسابقة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ جنوب سيناء رئيس جامعة الملك سلمان الدولية وقيادات شركة شنايدر إلكتريك.

ومن جانبه، أثنى وزير التعليم العالي على نموذج التعاون بين الجامعة وشركة شنايدر وعلى مستوى المشروعات المقدمة من الطلاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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