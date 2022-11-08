طريق السعادة يبدأ من الداخل: صالح نفسك اعتن بجسمك.. حدد أهدافك.. وابتعد عن مواقع التواصل

مع تزايد ضغوطات الحياة، والانشغال بالمهام التى لا تنتهى، قد ينسى الإنسان كيف يكون سعيدًا، ورغم أنه يمكنه أن يجد السعادة لكنه يواجه أحيانًا صعوبات لتحقيق ذلك، والعثور على السعادة فى داخله، ما يجعله فى حاجة إلى التدريب.

ووفقًا لموقع «clevergirlfinance»، فإن الإنسان يعيش حاليًا فى مجتمع يعد بالسعادة فى الممتلكات المادية وعند خوض التجارب المختلفة ولدى الأشخاص الآخرين، وقد يتعرض الشخص فى يومه العادى لآلاف من الإعلانات التى تعده بأنه سيجد السعادة فقط إذا اشترى حقيبة اليد المثالية، أو ارتدى الملابس المثالية، أو خطط لحفل الزفاف المثالى، رغم أن كل تلك الأشياء تعد فقط بسعادة مؤقتة وغالبًا لا يكفى المال المتاح؛ للوصول لهذا العالم السعيد المزعوم.

ويؤكد «clevergirlfinance»، فى تقرير له، أن الإنسان يمكنه أن يجد السعادة داخل نفسه، بل إن العثور على السعادة الدائمة ممكن فقط من خلال النظر إلى النفس، بدلًا من البحث عن السعادة لدى أشخاص أو أشياء أخرى.

ويوضح أن الإنسان عندما يجد السعادة فى داخله تتغير نظرته للحياة بالكامل، ومع السلام الداخلى الذى يصاحب السعادة يمكنه أن يكون أكثر استعدادًا للاستمتاع بالحياة، كما أنه إذا تمكن الجميع من العثور على السعادة بسهولة فمن المحتمل أن يكون العالم مكانًا أفضل.

ولتحقيق السعادة ينصح التقرير بتجربة عدة استراتيجيات، منها أن يكون الإنسان لطيفًا مع نفسه، معتبرًا أن ذلك من أول الأشياء المهمة التى يجب التدريب عليها، لأن الإنسان، ولسوء الحظ، من السهل أن يحبط نفسه باستمرار، وقد يكون قاسيًا على نفسه دون داعٍ.

ويضيف: «حاول تجنب قول أى شىء تلوم به نفسك، حتى فى خصوصية عقلك، وامنح نفسك مساحة للتنفس عندما تحتاج إليها، وإذا كانت لديك أفكار سلبية بشكل طبيعى فابذل جهدك لإعادة صياغتها واكتشاف مواطن الجمال فى نفسك، وتغزل فى حبها».

كما ينصح التقرير بالعناية بالجسم، لأن الإنسان عندما يعيش فى جسم صحى من السهل أن يكون سعيدًا، ومن الأسهل مواجهة العالم إذا كان الإنسان يشعر بالرضا عن بشرته، ويعتنى بجسمه وصحته ويتناول الطعام الصحى ويمارس الرياضة بانتظام.

ويتابع: «إذا كنت لا تعتنى بجسمك حاليًا فلا بأس أن تبدأ، على سبيل المثال، يمكنك المشى حول المنزل بعد الغداء، أو استبدل عشاء الوجبات السريعة بسلاطة معدة بطريقة صحية فى البيت، فحتى الاختيارات الصغيرة نسبيًا يمكن أن تضيف إليك إلى حد كبير».

كما ينصح التقرير بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى، ويؤكد أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن استخدام وسائل التواصل يمكنه أن يؤثر على العقل بطريقة سلبية، وأن يستنزف السعادة، لأن التصفح عبر الموقع يوهم الإنسان بأن من يتابعهم يعيشون حياتهم بشكل أفضل منه، وهو أمر غير واقعى فى الحقيقة.

ويشير التقرير إلى أهمية الاعتناء بالمنزل لإيجاد السعادة، قائلًا: «يمكن أن يكون للمساحة التى تسكن بها تأثير كبير على صحتك العقلية، فإذا كنت تعيش باستمرار فى حالة من الفوضى فمن السهل أن تشعر بالحزن، ورغم أن عملية التخلص من الفوضى ليست دائمًا ممتعة ولكن بمجرد إكمال المهمة ستكون سعيدًا؛ لأنك قمت بإزالة العناصر غير الضرورية من منزلك، وأصبح مكانك شيئًا مريحًا تنبع منه السعادة والسلام».

ويدعو إلى تدريب العقل على السعادة، موضحًا: «من الطبيعى أن تكون لديك أفكار مختلطة ومشتتة، ومن الصعب أن تعرف حقًا ماذا تريد حيال مشكلة ما، ولكن يمكنك أن تبدأ فى تدوين الأشياء، لأن تدوين الأشياء على الورق يمكن أن يساعدك فى فرز خليط الأفكار فى رأسك، وداخل دفتر يوميات لديك الحرية فى استكشاف نفسك أينما يأخذك عقلك، وفى بعض الحالات ستجد أن تدوين الأشياء هو تمرين علاجى يساعدك على الشعور بالسعادة».

ويوجه الموقع إلى أهمية اتخاذ خطوات حقيقية نحو أهداف محددة، لأن تحديد الأهداف يساعد على تصور المكان الذى يريد الإنسان أن تأخذه الحياة إليه، كما أن الأهداف الصحيحة تدفع نحو تحقيق الأحلام، وفى بعض الأحيان فإن اللهاث وراء الأهداف الكبيرة يجعل الإنسان يشعر بالإرهاق ويقع أسيرًا للحزن.

وينصح: «قسّم أهدافك إلى خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ، فإن إنجاز كل خطوة صغيرة فى الاتجاه الصحيح يمكن أن يعزز سعادتك».