«هنا شرم الشيخ».. منتدى شباب العالم يدعو لوضع حلول عادلة لقضية المناخ

استقبلت المنطقة الخضراء، «المسرح الرومانى»، العديد من المشاركين فى جلسات منصة منتدى شباب العالم، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «٢٧ COP».

وعُقدت الجلسة الأولى بعنوان «رحلة منتدى شباب العالم» وناقشت الفعاليات والبرامج المختلفة التى يقدمها منتدى شباب العالم ومن بينها معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة.

كما تناول شباب البرنامج الرئاسى الحديث حول كيفية حث قادة العالم على التحرك بشكل أكبر وأسرع فى الوصول إلى حلول عادلة وشاملة لقضية المناخ، فضلًا عن إلقاء الضوء على ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع منذ انعقاد قمة المناخ برلين ١٩٩٥ واتفاق باريس للمناخ، واستكمال الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.

مشاركون: نسعى لتطبيق الأفكار البيئية المطروحة

عبّر شباب مشاركون فى مؤتمر المناخ عن سعادتهم بالوجود فى هذا الحدث العالمى، معبرين عن رغبتهم فى الاستفادة من كل ما يطرح من أفكار وتجارب للحفاظ على البيئة. وقالت شيرين الهوارى، مسئول الملف البيئى بأحد فنادق شرم الشيخ، إنها تشارك فى فعاليات المنطقة الخضراء، للتعرف على أفكار الشركات، للحفاظ على البيئة واستغلال الطاقة المتجددة والاستدامة. فيما قال كريم هشام، مترجم فورى، المسئول عن الترجمة فى الجلسات التحضيرية قبل مؤتمر المناخ، إنه شعر بأنه يفعل شيئًا عظيمًا لبلده مصر.

وأضاف «شعرت بأنى عملت حاجة مهمة لبلدى، مش مجرد إنى بقدم ترجمة وفقط»، مردفًا: «الناس كلها متحمسة، لأن الحدث يعكس شكل مصر ويعد واجهتها.. ودى صورة بلدنا أمام العالم، لذلك كان هناك حماس رهيب فى التحضيرات والعمل». كما عبر أحمد جعفر، مشارك فى المؤتمر، عن فخره بالوجود فى أقوى حدث فى تاريخ مصر والجمهورية الجديدة، حسب وصفه.

متطوعون: الحدث يرفع اسم مصر عاليًا

أكد عدد من المتطوعين على هامش المؤتمر، سعادتهم بالمشاركة فى هذا الحدث العالمى، حيث قال إسماعيل رضا، متطوع، عمره ٢٦ عامًا، إنه قرر التطوع فى المؤتمر لخوض تجربة جديدة والحصول على خبرات مختلفة، إلى جانب المشاركة فى حدث ضخم يسهم فى إظهار مصر بصورة مشرفة.

فيما أوضح رامز محمد، متطوع، عمره ٢٢ عامًا، أنه قرر التطوع بدافع رغبته فى أن يكون ضمن فريق عمل يجتهد لصالح الوطن، مضيفًا: «فخر لنا كمصريين وعرب أننا نشارك فى حدث كقمة المناخ، وأننا قادرون على رفع اسم مصر». وأوضح محمد صبرى، ٢٧ عامًا، خريج كلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر، ويعيش بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، أنه يشعر بفخر كبير لتطوعه فى حدث مهم كقمة المناخ، خاصة أنه حدث يقام لأول مرة فى مصر.