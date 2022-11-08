استدرجوا الأطفال للتسول.. استمرار حبس عصابة «التوربينى» فى عين شمس

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس عصابة استغلال الأطفال فى التسول وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى ثابت لهم متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته ( كمية من مخدر البودر- سلاح أبيض) وبصحبته عدد (3) أطفال، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمخدر بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.