قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر أكتوبر

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظات ( سوهاج – دمياط – الإسماعيلية ) بكافة أجهزتها التنفيذية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

بدأ التدريب المشترك بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات، وتنفيذ طابور سير للمعدات، المركبات لمسافه 10 كم ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات مؤمن بعناصر الحراسات المشددة، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف وفى نهاية المشاريع السابقة تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة.

وتنفيذاً لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب مصر من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، والعاملين بديوان عام المحافظات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الندوات التثقيفية بجامعات (الإسكندرية – الأزهر الشريف - بورسعيد - قناة السويس)، بحضور رؤساء الجامعات، وتم خلال الندوات إلقاء محاضرات عن (الهوية المصرية - الحروب السيبرانية – الذكاء الإصطناعى- تأثير الصراعات الحالية على الاقتصاد المحلى والعالمى - توعية الشباب عن أخطار الفكر المتطرف – بطولات حرب أكتوبر المجيدة) ومجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الجامعات.

وتم ختام الندوات بكلمة لقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نقل فيها تحيات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وأظهر خلالها المخاطر والتحديات والأزمات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب وماتقوم به القيادة السياسية وأجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة.