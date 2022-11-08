الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

الفريق أسامة عسكر،
الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة.

بدأت الجولة التفقدية بعرض تقديمى لإدارة البحوث الفنية والتطوير تناول استعراض كافة التخصصات بها، ومجهوداتها فى تطوير وتحديث أسلحة ومعدات القوات المسلحة وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يلبى إحتياجات القوات المسلحة.

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 الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وما يحتويه من معدات وأسلحة مختلفة تم تطويرها باستخدام المستشعرات والتكنولوجيات المتقدمة بإدارة البحوث الفنية والتطوير، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال البحوث الفنية والتطوير لما يبذلونه من جهد وعرق فى تأدية مهامهم بتفانٍ وإخلاص.

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 الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وأكد أن القوات المسلحة بما تملكه من منظومة متطورة فى كافة التخصصات قادرة على تنفيذ مهامها، مشيداً بالأداء المتميز لإدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها ومواكبة التكنولوجيات المتقدمة.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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