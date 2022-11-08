الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 مواطنين في تصادم سيارتين بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد (المنصورة – جمصة) الدولى، أسفر عن إصابة 4 مواطنين وتفحم إحدى السيارات بعد نشوب النار بها.

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد (المنصورة – جمصة) الدولي، واشتعال النار فى إحدى السيارتين.

 وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان الحادث، وتبين وجود 4 مصابين في السيارتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث وجرى التعامل مع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارتين المنصورة – جمصة حادث تصادم المستشفى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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